Верховный суд РТ согласился с оправданием обвиняемого в жестоком нападении на школьницу в Елабуге

Фото: скриншот видео МВД (проверка показаний на месте в 2016 году)

Сегодня Верховный суд РТ узаконил решение Елабужского горсуда о «вольной» для 72-летнего Владимира Паранина ввиду непричастности к секс-насилию и покушению на убийство второклассницы в 2013 году. Об этом передает из зала суда журналист «Реального времени».

Дело рассматривала апелляционная тройка судей в закрытом режиме. На нем старший прокурор отдела прокуратуры РТ Лилия Цеханович поддержала представление прокурора Елабуги об отмене решения горсуда.

Защита настаивала на законности постановления первой инстанции. Верховный суд РТ посчитал, что оснований для отмены нет.

После заседания адвокат оправданного Алексей Еремеев выразил большую благодарность сотрудникам судебной системы и сообщил, что семья его клиента воспользуется правом на реабилитацию. «Пять лет без малого Паранин находился под стражей и домашним арестом», — отметил он.



Напомним, в феврале 2013-го в елабужском овраге в снегу нашли 8-летнюю девочку с пробитой головой и признаками сексуального насилия. Ребенка спасли, подозреваемого искали почти три года, но суды над ним растянулись еще на четыре года. В октябре 2020 года шестой председательствующий по делу судья прекратил производство в отношении Паранина ввиду его непричастности к преступлениям.

Прокурор Елабуги не согласился с этим решением и просил Верховный суд РТ его отменить. Потерпевшая сторона обжаловать «вольную» Паранина не стала. В прениях мать выжившей девочки просила отпустить бывшего дворника детсада. В СИЗО и под домашним арестом он провел 4 года и 9 месяцев.

Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».