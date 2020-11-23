Свитов заявил, что не намерен возобновлять карьеру хоккеиста

Бывший хоккеист «Ак Барса» и «Авангарда» Александр Свитов не намерен возобновлять профессиональную карьеру. Об этом игрок заявил в интервью «Чемпионату».

— Вы окончательно и бесповоротно завершили карьеру хоккеиста?

— Совершенно верно.

— Почему приняли такое решение? Многие в 38 лет еще пытаются найти работу в КХЛ или едут в Европу.

— Болячек и травм слишком много. Нет никакого смысла мучить себя и свой организм. У всего есть какой-то предел, и это время настало, — сказал Свитов.

Фото: ak-bars.ru

Он также сообщил, что в дальнейшем хочет заняться тренерской работой или заняться менеджерской деятельностью в хоккее.

Напомним, ранее Свитов заявил о завершении профессиональной карьеры.

Экс-капитан «Ак Барса» в прошедшем сезоне выступал за ярославский «Локомотив». По итогам плей-офф клуб не стал продлевать контракт с хоккеистом. В составе ярославской команды Свитов набрал 12 (2+10) очков в регулярном первенстве КХЛ.



Перед началом нынешнего сезона хоккеиста сватали в омский «Авангард», куда он в итоге не перешел и до этого времени находился без клуба.

В составе «Ак Барса» Свитов выиграл Кубок Гагарина в 2018 году.