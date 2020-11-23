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Начальнику полиции из Дагестана предъявили обвинение по делу о терактах в московском метро в 2010 году

15:19, 23.11.2020
Начальнику полиции из Дагестана предъявили обвинение по делу о терактах в московском метро в 2010 году
Фото: commons.wikimedia.org

Следственный комитет предъявил обвинение начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковнику полиции Гази Исаеву по делу о терактах в метро Москвы.

По данным ведомства, он причастен к организации терактов 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры», в результате которых погибли 39 человек и более 100 получили ранения.

Происшествия
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