Начальнику полиции из Дагестана предъявили обвинение по делу о терактах в московском метро в 2010 году

Следственный комитет предъявил обвинение начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковнику полиции Гази Исаеву по делу о терактах в метро Москвы.



По данным ведомства, он причастен к организации терактов 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры», в результате которых погибли 39 человек и более 100 получили ранения.