Путин назвал последствия возможных нарушений мирных договоренностей в Карабахе — война

Президент России Владимир Путин предупредил, что альтернативой мирному соглашению в Нагорном Карабахе может быть только война. Об этом он заявил на совещании о российской миротворческой миссии в Карабахе.



Фото: kremlin.ru

«Неожиданно для меня сейчас прозвучало то, что вы сказали о тенденции затормозить исполнение трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана. Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно — война», — сказал Путин.

Напомним, Путин отметил важность урегулирования конфликта в Карабахе для внутренней безопасности России.



Ольга Плешкова