Путин отметил важность урегулирования конфликта в Карабахе для внутренней безопасности России

Президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно для внутренней безопасности России.

«Для нас, для России конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев», — заявил он на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Фото: kremlin.ru

Россию с Азербайджаном и Арменией связывают многовековые связи. Путин отметил, что направление СНГ для РФ — приоритетное во внешней политике.

Россию и республики бывшего Советского Союза «связывают особые отношения». «Это глубокая кооперация, взаимозаменяемость», — передает ТАСС слова Путина.

В среду Совет Федерации России дал согласие на использование вооруженных сил России для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.



Ранее Путин объяснил, почему бои в Нагорном Карабахе не удалось остановить в октябре. По его словам, против этого выступила Армения.



Татьяна Леухина