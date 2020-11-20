Оргкомитет ЧМ-2021 опроверг слухи о переносе турнира из Минска в Москву

Организационный комитет белорусской части чемпионата мира по хоккею 2021 года прокомментировал слухи о возможном переносе турнира из Минска в Москву. По их словам, в Белоруссии не обладают подобной информацией.

«На данный момент в адрес оргкомитета белорусской части чемпионата мира по хоккею 2021 года не поступало никакой информации о возможной релокации турнира. Более того, мы находимся в ежедневном контакте и с нашими латвийскими партнерами, и со специалистами IIHF и продолжаем подготовку к совместному проведению турнира в Минске и Риге», — заявили в оргкомитете «РБК-Спорт».

Чемпионат мира — 2021 по хоккею должен пройти весной на территории Латвии и Белоруссии.

18 и 19 ноября совет Международной федерации хоккея (IIHF) обсудил вопрос возможного переноса турнира из Минска из-за нестабильной ситуации в стране. Подобная просьба поступила от властей Латвии. Однако окончательного решения принято не было.