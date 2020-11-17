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Промышленность

Семья Колесовых представит совместную программу развития «Элекона» и КЭТЗ

15:10, 17.11.2020 1
Семья Колесовых представит совместную программу развития «Элекона» и КЭТЗ
Фото: скриншот yandex.ru

Топ-менеджмент АО «Завод Элекон» готовит совместную стратегическую программу развития казанского предприятия и АО «Казанского электротехнического завода» на предстоящие 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба завода.

По ее данным, она предполагает участие предприятий в совместных бизнес-проектах, ради чего АО «Завод Элекон» приобрело в рамках инвестиционной деятельности 42,6% акций «Казанского электротехнического завода».

«Программа будет представлена в первом квартале и будет вынесена на утверждение совета директоров обоих предприятий», — сообщила пресс-служба казанского «Элекона».

Напомним, что летом этого года «Ростех» продал с торгов 42,6% акций КЭТЗ за 600 млн рублей. Покупателем выступил производитель электротехнической продукции АО «Завод «Элекон», контролируемый семьей Колесовых. В прошлом году его выручка упала на 15%, по сравнению с предыдущим годом, до 5,97 млрд рублей, а чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей. У КЭТЗ выручка — 4,1 млрд рублей, а чистая прибыль — свыше 1 млрд рублей.

Промышленность Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 ноя
    Колёса превращаются, превращаются,.. в гусеницы
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