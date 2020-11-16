В Челнах потратят 815 млн на создание седьмой площадки КИП «Мастер»

В Набережных Челнах потратят 815 млн рублей на создание седьмой площадки КИП «Мастер». Об этом рассказали сегодня на аппаратном совещании в исполкоме.

Седьмая очередь площадки Камского индустриального парка «Мастер» будет находиться во втором корпусе кузнечного завода ПАО «КАМАЗ». Ремонт запланирован в 2021 году. По плану там разместится около 20 производств.

На сегодня в КИП «Мастер» работают около 300 резидентов.



Ранее глава Челнов Наиль Магдеев пообещал развивать малый бизнес.

