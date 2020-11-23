В Казани появился первый жилой дом с парком на крыше

Фото: СМУ-88

В Советском районе Казани завершилось строительство первого в столице РТ жилого дома с парком на крыше — 24-этажного ЖК Skyline на ул. Новаторов. Получено заключение о соответствии. Работы, начавшиеся осенью 2018 года, заняли у группы компаний «СМУ-88» два года и завершились на полгода раньше запланированного срока. Автором проекта стал известный российский архитектор Михаил Борщевский.



Это уже третий жилой комплекс, строительство которого компания завершает со значительным опережением графика. IQ DOM на Оренбургском тракте был сдан на полгода раньше срока, а первая очередь жилого комплекса «Малиновка» на ул. Завойского — на целый год.

В Советском районе Казани завершилось строительство первого в столице РТ жилого дома с парком на крыше — 24-этажного ЖК Skyline на ул. Новаторов

Главная особенность построенной на месте пустыря высотки — общественная эксплуатируемая кровля, где для жителей дома на высоте 70 метров создано общественное пространство. Здесь обустроена смотровая площадка с телескопом, установлены экран и проектор для уличных кинопоказов, высажены декоративные растения и установлена мягкая мебель и шезлонги для отдыха.

Дворовая территория ЖК поднята на стилобате, тут реализована концепция «двор без машин» и организовано круглосуточное видеонаблюдение. Установлено современное спортивное оборудование для занятий воркаутом и детская площадка с безопасным покрытием.

Помимо этого, ЖК Skyline стал вторым в Казани и в республике домом, где реализована подземная система сбора мусора. Впервые эту систему СМУ-88 установило еще в прошлом году на территории ЖК «Малиновка». За это время система хорошо зарекомендовала себя в работе и получила одобрение у жителей.

Дворовая территория ЖК поднята на стилобате, тут реализована концепция «двор без машин» и организовано круглосуточное видеонаблюдение

Вместе со строительством ЖК Skyline СМУ-88 по собственной инициативе провело комплексную реконструкцию поля для мини-футбола на территории казанской школы-интерната №4 для детей с ДЦП, находящейся по соседству. Помимо этого СМУ-88 совместно со строительной компанией «Унистрой» выполнили ремонт дороги по ул. Дружба, проходящей между школой №72 и школой-интернатом №4, на участке от ул. Заря до ЖК Skyline протяженностью 200 метров. Тут был построен новый тротуар, заменено асфальтобетонное покрытие и расширена проезжая часть.

Партнерский материал, фото СМУ-88