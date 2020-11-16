В Казани отказался от присяжных обвиняемый в расстреле гендиректора УНИКСа

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Казани стартует судебный процесс по делу бригадира киллеров ОПС «Хади Такташ» Рината Фархутдинова, уже отбывающего пожизненный срок. Теперь его обвиняют в покушении на убийство директора КСК КГУ «УНИКС» в 1999 году.



Корреспондент «Реального времени» сообщает, что потерпевший на старт суда не пришел.

До направления дела в суд Фархутдинов заявил ходатайство о рассмотрении его дела с участием присяжных, однако на предварительном слушании отказался от народных судей.

На заседании подсудимый Фархутдинов попросил дать ему возможность ознакомиться с вещественными доказательствами по делу — видеозаписями допросов свидетелей. Его договорной адвокат Евгения Зубарева сообщила, что соглашение заключено только сегодня, и ей нужно время для изучения материалов — не меньше недели. Суд отложил заседание на 10 декабря.

Напомним, основанием для возобновления следствия по нераскрытому делу о покушении на жизнь Александра Щербакова стала явка с повинной Рината Ринтика Фархутдинова. По данным «Реального времени», в ней он назвал и заказчика преступления.