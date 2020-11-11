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В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса — число жертв COVID-19 достигло 117

17:45, 11.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса — число жертв COVID-19 достигло 117
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса.

51-летнего мужчину госпитализировали с внебольничной пневмонией. Состояние пациента осложнялось на фоне сердечной недостаточности. У мужчины были хронические заболевания.

Фото: realnoevremya.ru


Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщили в оперштабе республики.

Таким образом, за весь период от COVID-19 в республике скончалось 117 человек.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 55 новых случаев коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
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