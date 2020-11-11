В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса — число жертв COVID-19 достигло 117
В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса.
51-летнего мужчину госпитализировали с внебольничной пневмонией. Состояние пациента осложнялось на фоне сердечной недостаточности. У мужчины были хронические заболевания.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщили в оперштабе республики.
Таким образом, за весь период от COVID-19 в республике скончалось 117 человек.
За минувшие сутки в Татарстане выявили 55 новых случаев коронавируса.ОбществоМедицина Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым