В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса — число жертв COVID-19 достигло 117

В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса.

51-летнего мужчину госпитализировали с внебольничной пневмонией. Состояние пациента осложнялось на фоне сердечной недостаточности. У мужчины были хронические заболевания.

Фото: realnoevremya.ru



Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщили в оперштабе республики.

Таким образом, за весь период от COVID-19 в республике скончалось 117 человек.



За минувшие сутки в Татарстане выявили 55 новых случаев коронавируса.