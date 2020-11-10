Казанцы рассказали подробности о проходной предприятия, где при пожаре погибли пять человек

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

В Казани местные жители рассказали подробности о происходившем в последнее время на территории неэксплуатируемого здания по ул. Адмиралтейской, 5.



По их словам, из здания давно выселили вертолетный завод — ему и принадлежала проходная, в которой все произошло. Ворота всегда были закрыты, но на территории за ними местные жители регулярно слышали «какие-то взрывы».

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Еще казанцы рассказали, что несмотря на то, что здесь уже год как никого нет, из здания постоянно вывозилась техника.

Сейчас снаружи видно, что обгорел флигель и двухэтажное здание внутри.

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Напомним, после проверки прокуратура возбудила уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

