Спортсмены СК «Синтез» завоевали три медали на Кубке президента РТ по прыжкам в воду

Фото: Пресс-служба СК ВВС "Синтез"

На проходящем в Казани Кубке президента РТ по прыжкам в воду состоялся четвертый соревновательный день.

4 ноября спортсмены СК ВВС «Синтез» завоевали три награды — две золотые и одну бронзовую медали, сообщает пресс-служба клуба.

Дважды на пьедестал почета поднимался Александр Белевцев. Вначале он в паре с Русланом Терновым из Москвы первенствовал на синхронных прыжках с вышки, а в личном зачете «заводчанин» остановился на третьей строчке.

На метровом трамплине победу одержала Мария Полякова, набравшая 268,25 балла. Четвертой стала еще одна представительница «Синтеза» Карина Шкляр (237,70 балла).

Сегодня, 5 ноября, во Дворце водных видов спорта в Казани пройдет заключительный соревновательный день турнира.

Напомним, ранее спортсменки «Синтеза» завоевали две медали во второй день Кубка президента Татарстана по прыжкам в воду.