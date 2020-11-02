Спортсменки «Синтеза» завоевали две медали во второй день Кубка президента Татарстана по прыжкам в воду

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Пловцы клуба водных видов спорта «Синтез» Мария Полякова и Карина Шкляр завоевали две медали во второй день Кубка Президента Татарстана по прыжкам в воду.

Спортсменки стали лучшими в синхронных прыжках на третьем трамплине в классе «open», набрав 277.80 балла. Прыжок из задней стойки в 2,5 оборота вперед принес дуэту 67.50 балла, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

В личном зачете Шкляр на третьем месте (250.60 балла), Полякова — на четвертом (233.35 балла).

Третий в истории Кубок Президента РТ по прыжкам в воду проходит в ДВВС Казани. Соревнования стартовали 1 ноября и продлятся до 5 ноября.