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В Татарстане спрос на земельные участки вырос на 36%

13:53, 02.11.2020
В Татарстане спрос на земельные участки вырос на 36%
Фото: pixabay.com

В Татарстане за последние 12 месяцев из-за подорожания городской недвижимости вырос спрос на земельные участки, он составил 36%. В то же время стоимость за год снизилась на 6% и составила 50 тыс. рублей за сотку. Об этом сказано в исследовании «Авито Недвижимости».

Росту спроса на загородную недвижимость способствовала и ситуация с коронавирусом — во время пандемии россияне часто арендовали участки с домами, многие задумались о покупке собственного.

pixabay.com

Еще на спрос повлияла отрицательная динамика рубля и сокращение реальных доходов граждан — так появилась потребность в сохранении уже накопленного капитала в виде инвестиций в недвижимость. На фоне подорожания квартир приобретение земли под последующее самостоятельное строительство многим показалось более доступным вариантом.

Ранее сообщалось, что в Татарстане активность на рынке недвижимости возросла на 20%.

НедвижимостьБизнес Татарстан
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