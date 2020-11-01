В Челнах запустили производство эпоксидной смолы
Компания «НПК «ХИМРЕСУРС» — резидент ТОСЭР «Набережные Челны» запустила производство эпоксидной смолы. Стоимость проекта составляет 50 млн рублей, на заводе создали 21 новое рабочее место.
Производитель разработал свою собственную технологию по изготовлению эпоксидной смолы. Научно-исследовательские работы проводились совместно с Казанским национально исследовательским технологическим университетом и Ярославским технологическим институтом.
Основной потребитель продукции — международная компания «3М», которая занимается производством средств антикоррозийной защиты, клеев и абразивных материалов на территории ОЭЗ «Алабуга». Также компания планирует поставлять продукцию и на производство клюшек завода Даниса Зарипова «ЗаряД», передает пресс-служба мэрии Челнов.ПромышленностьБизнесРозничная торговля Татарстан
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