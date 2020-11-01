В Челнах на пожаре в многоэтажке спасли мужчину

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Набережных Челнах на пожаре в квартире спасли мужчину.

Сообщение о горении вещей в квартире на 4-ом этаже поступило в экстренные службы сегодня днем. Прибывшие на место пожарные сразу приступили к поиску людей.

пресс-служба МЧС по РТ

Спасатели в составе звена ГДЗС с помощью маски спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе вывели из горящей квартиры 42-летнего мужчину. С отравлением продуктами горения его отправили в БСМП Челнов.

пресс-служба МЧС по РТ

Причина пожара устанавливается. Судя по обстановке в квартире, возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

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