В Челнах на пожаре в многоэтажке спасли мужчину
В Набережных Челнах на пожаре в квартире спасли мужчину.
Сообщение о горении вещей в квартире на 4-ом этаже поступило в экстренные службы сегодня днем. Прибывшие на место пожарные сразу приступили к поиску людей.
Спасатели в составе звена ГДЗС с помощью маски спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе вывели из горящей квартиры 42-летнего мужчину. С отравлением продуктами горения его отправили в БСМП Челнов.
Причина пожара устанавливается. Судя по обстановке в квартире, возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
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