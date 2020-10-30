Обеспечением работы ГАС «Выборы» в Татарстане, Марий Эл и Чувашии займется фирма Камиля Исхакова

Фото: Максим Платонов

Главный по ГАС в трех регионах

Федеральный центр информатизации при ЦИК РФ накануне подвел итоги тендера на оказание услуг по обеспечению функционирования комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» в первой половине 2021 года (с этого года подобный тендер стали объявлять на полгода, а не на год, как раньше) на территории трех регионов — Татарстана, Чувашии и Марий Эл.

Подрядчик по тендеру на 9,7 млн рублей тоже оказался из Татарстана — им стала АО «Казанское научно-производственное объединение вычислительной техники и информатики» (КНПО ВТИ). Помимо него, на тендер заявлялась московская компания «АйТиСтор» — она предложила ту же сумму (на 48 тысяч рублей меньше начальной цены, да и заявки направлены с разницей в 10 минут), но победа ушла казанской компании.

На своем сайте КНПО ВТИ отмечает, что уже не первый год работает с государственными автоматизированными системами, и не только с ГАС «Выборы», но и ГАС «Правосудие» на территории этих трех регионов. Также компания занималась разработкой и развитием корпоративной сети передачи данных для органов госвласти Татарстана.

КНПО ВТИ уже не первый год работает с государственными автоматизированными системами, и не только с ГАС «Выборы», но и с ГАС «Правосудие» на территории этих трех регионов. Фото: Максим Платонов

Добавим, что КНПО ВТИ периодически выигрывает тендеры от Центра информатизации при ЦИК РФ на крупные суммы (96 млн рублей в 2017 году, 36 млн рублей в 2019 году), а также от ЦИК Татарстана (13 млн рублей в 2019 году за контракт на организацию работы комплексов электронного голосования (КЭГ) и комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)).

Впрочем, структуры Центризбиркома все же не единственные заказчики компании — общий объем госзаказа за последние годы у нее варьируется от 38 млн рублей (2018 год) до 124 млн рублей (2017 год). Компания берется за самые разные тендеры — есть, например, совсем небольшие контракты на несколько десятков тысяч рублей на техобслуживание кассовой техники для поликлиники, по монтажу сигнализаций в колониях и даже на оказание услуг по социальной адаптации безработных.

Компания с 44-летней историей

Компания ведет свою историю еще с 1976 года — она образована на базе Казанского научно-учебного центра СНПО «Алгоритм». Тогда она занималась обслуживанием ЭВМ, серийным производством программных средств (по заявлению компании, это было единственное такое предприятие в СССР), а также обучением специалистов в области вычислительной техники (до 4000 слушателей в год).

С начала 2000-х компания была государственной и принадлежала Минземимуществу Татарстана. Однако в 2015-м в составе акционеров появился Камиль Исхаков — бывший мэр Казани. По данным на середину 2017 года (более свежую информацию компания не публиковала), Исхакову напрямую принадлежали 76% акций, а также он входил в состав совета директоров компании. Впрочем, госучастие все же сохранилось: остальные 24% приходятся на ЗАО «Алгоритм+», в котором 25% принадлежат «Татнефтехиминвест-холдингу». Оставшаяся доля ЗАО «Алгоритм+» через еще одну фирму принадлежит все тому же Исхакову.

Компания ведет свою историю еще с 1976 года — она образована на базе Казанского научно-учебного центра СНПО «Алгоритм». Фото: yandex.ru

За 2019 год выручка компании составила свыше 100,4 млн рублей при чистой прибыли в 2,8 млн рублей.

«Детище» Исхакова

Камиль Исхаков подтвердил «Реальному времени», что и теперь участвует в управлении КНПО ВТИ, более того, назвал фирму «своим ребенком, которого и сейчас пестует».

— Мы самая старейшая организация в вопросе с ГАС «Выборы» из тех, кто был с момента появления ГАС «Выборы». Мы, наверное, одни остались, кто занимается ее эксплуатацией, — заявил он.

Вместе с тем сам рынок работы с ГАС Исаков назвал высококонкурентным. Впрочем, по словам Исхакова, КНПО ВТИ в некоторых случаях контактирует с тем, кто занимается ГАС «Выборы» в других регионах и помогает им с исполнением контрактов. «Цены там низкие, конечно, стоят. Ну ничего-ничего, будем работать», — прокомментировал Исхаков сам тендер.

Александр Артемьев