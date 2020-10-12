У тренера «Динамо» Крикунова диагностирован острый аппендицит

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов пропустит сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ со СКА из-за болезни.

У рулевого бело-голубых диагностирован острый аппендицит. Об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков.

«По прилете в Санкт-Петербург главный тренер нашей команды почувствовал недомогание. Медицинский штаб сразу изолировал Владимира Васильевича. После первичного обследования был диагностирован острый аппендицит. В данный момент Владимир Крикунов проходит дополнительное обследование, после которого будет принято решение об оперативном лечении», — цитирует Кровопускова пресс-служба «Динамо».

На предстоящий матч против СКА команду выведет его помощник Юрий Бабенко.

Напомним, Крикунов в разное время руководил казанским «Ак Барсом» (1999—2001, 2011—2012) и нижнекамским «Нефтехимиком» (2001—2004, 2008—2011, 2013). С 2018 года он возглавляет московское «Динамо».

В текущем сезоне бело-голубые набрали 16 очков в 14 матчах и занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.