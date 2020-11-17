Батин Сергей Леонидович
Общая информация
Родился 3 марта 1974 года в Мамадышском районе ТАССР.
Образование
2000 г. — окончил Камский политехнический институт, получив квалификацию инженера по специальности «машины и технологии».
Трудовая деятельность
1997-1999 гг. — работал в ЗАО «Автомеханический завод» (Набережные Челны).
1999-2003 гг. — начальник бюро социального обслуживания в ОАО «Камский прессово-рамный завод» (Набережные Челны).
2003-2004 гг. — директор социального развития предприятия в ОАО «Камский прессово-рамный завод» (Набережные Челны).
2004-2007 гг. — директор по экономической безопасности, быту и соцразвитиюв Казани в ОАО «КМПО».
Февраль-август 2007 г. — заместитель генерального директора ОАО «КМПО».
2007-2010 гг. — глава Авиастроительного района Казани.
Июнь-июль 2010 г. — исполняющий обязанности руководителя исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.
Июль-октябрь 2010 г. — руководитель исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.
2010-2012 гг. — глава Зеленодольского муниципального района.
2012-2015 года назначен членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителем от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан.
Женат, имеет двоих детей.
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- Регион: Татарстан
Дата последнего обновления: 17.11.2020