Батин Сергей Леонидович

Общая информация

Родился 3 марта 1974 года в Мамадышском районе ТАССР.

Образование

2000 г. — окончил Камский политехнический институт, получив квалификацию инженера по специальности «машины и технологии».



Трудовая деятельность

1997-1999 гг. — работал в ЗАО «Автомеханический завод» (Набережные Челны).

1999-2003 гг. — начальник бюро социального обслуживания в ОАО «Камский прессово-рамный завод» (Набережные Челны).

2003-2004 гг. — директор социального развития предприятия в ОАО «Камский прессово-рамный завод» (Набережные Челны).

2004-2007 гг. — директор по экономической безопасности, быту и соцразвитиюв Казани в ОАО «КМПО».

Февраль-август 2007 г. — заместитель генерального директора ОАО «КМПО».

2007-2010 гг. — глава Авиастроительного района Казани.

Июнь-июль 2010 г. — исполняющий обязанности руководителя исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.

Июль-октябрь 2010 г. — руководитель исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.

2010-2012 гг. — глава Зеленодольского муниципального района.

2012-2015 года назначен членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителем от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан.



Женат, имеет двоих детей.

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