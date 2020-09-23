В Татарстане экс-сотрудника МВД Марий Эл могут посадить на 8 лет за покушение на убийство

Фото: "Реальное время" (из архива)

Сегодня в Зеленодольске стартовали судебные прения по делу о «политическом» покушении 2011 года на местного депутата Алексея Соловьева. Гособвинитель Людмила Тосакова просила суд наказать подсудимого Виталия Мельника 8 годами колонии строгого режима, сообщил «Реальному времени» потерпевший.



В качестве смягчающего обстоятельства старший помощник прокурора просила учесть наличие малолетних детей у Мельника, а отягчающим — тот факт, что на момент преступления он являлся действующим сотрудником Звениговского райотдела МВД по Марий Эл.

Также гособвинитель просила суд дать оценку показаниям близких подсудимого и принять меры для привлечения их к уголовной ответственности за лжесвидетельство.

«Я же просил о самом строгом наказании», — уточнил свою позицию в прениях Алексей Соловьев, замруководителя муниципального инвестиционного центра «Зеленый Дол», бывший замглавы исполкома Зеленодольска по экономике и промышленности. По итогам прошедших выборов Соловьева избрали депутатом Акиловского поселения Зеленодольского района, до этого он возглавлял в местном горсовете комиссию по социально-экономическому развитию и бюджету.

На следующем заседании в прениях выступят подсудимый и два его адвоката, настаивающие на невиновности Мельника.

Орудие преступления — лом длиной 62 см пропал из камеры вещдоков задолго до суда, по делу допрошен бывший мэр Зеленодольска и сенатор от Татарстана Сергей Батин.