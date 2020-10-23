В Чистополе умер бывший режиссер театра «Эксперимент» Вячеслав Колесников

В Чистополе на 69-ом году жизни умер Вячеслав Колесников. Он скончался после тяжелой продолжительной болезни.

Прощание с заслуженным работником культуры РТ назначено на 9 утра 24 октября, сообщается в соцсетях.

Фото: tatarstan.ru

В разное время Колесников работал в отделе культуры исполкома Чистополя, возглавлял городское отделение КПРФ, был режиссером-постановщиком Народного театра «Эксперимент» и председателем профсоюзной «первички» МБУ «Культурно-досуговый центр». Также являлся председателем совета Закамского реготделения «Союза Краеведов России».