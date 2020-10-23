«Синтез» разгромил «ЦОП Москомспорта» в первом матче в Казани

«Синтез» дома разгромно обыграл московский «ЦОП Москомспорта» (18:6) в первом матче перенесенного 11-го тура чемпионата России по водному поло.

Уже в первой четверти казанцы создали солидный отрыв в счете — 7:2. Далее по ходу игры хозяева только наращивали свое преимущество, доведя дело до уверенной победы.

В составе «Синтеза» пятью забитыми голами отметился Адель Латыпов.

Завтра команды сыграют повторную игру в Казани. Отметим, что матч пройдет без зрителей в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса. Начало игры — в 14.00 по мск.