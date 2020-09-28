Госстройнадзор Татарстана проверяет проблемный дом на Ноксинском пуске в Казани

С начала 2020 года Госстройнадзор Татарстана провел почти 2,3 тысячи проверок. Сейчас служба контролирует более 1,1 тысячи объектов.

Идет проверка долгостроя на Ноксинском спуске в Казани.

«Цель проверки установить соблюдение требований Градостроительного кодекса России, а также определить соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых на объекте в процессе строительства материалов и результатов таких работ требованиям проектной документации», сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Фото realnoevremya.ru / Максим Платонов

До этого инспекция ведомства выдала два ЗОС проблемным домам в челнинском ЖК «Яшлек». Всего за 8 месяцев выдано 160 заключений о соответствии.