В Казани прошел конкурс для дизайнеров татарских национальных костюмов — видео
На День республики в Казани прошел конкурс дизайнеров-модельеров, создающих татарскую национальную одежду. Конкурс «Золотое хасите» был организован в первый раз, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
На конкурс заявились больше 120 мастеров. В финал прошли 29 дизайнеров.
Председатель жюри финала «Золотого хасите» Рамзия Кашапова рассказала о желании не только продемонстрировать старый национальный костюм, но и научить, как использовать мотивы традиционного татарского стиля в современном дизайне.Общество Татарстан
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