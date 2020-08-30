В Казани прошел конкурс для дизайнеров татарских национальных костюмов — видео

На День республики в Казани прошел конкурс дизайнеров-модельеров, создающих татарскую национальную одежду. Конкурс «Золотое хасите» был организован в первый раз, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На конкурс заявились больше 120 мастеров. В финал прошли 29 дизайнеров.

Председатель жюри финала «Золотого хасите» Рамзия Кашапова рассказала о желании не только продемонстрировать старый национальный костюм, но и научить, как использовать мотивы традиционного татарского стиля в современном дизайне.