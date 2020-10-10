Советы Павла Дурова, как выглядеть моложе своих лет

Бьюти-блог от Павла Дурова



Похоже, основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров не может не делиться с общественностью своими рассуждениями на важные для него темы. Сегодня он выложил у себя в телеграм-канале советы о том, как выглядеть моложе своих лет. Как всегда, он разбил на несколько коротких пунктов свои соображения о главных составляющих секрета молодости. «Реальное время» приводит перевод поста этого начинающего «бьюти-блогера»:

«С тех пор как мне исполнилось 36, некоторые спрашивают меня о том, как мне удается выглядеть моложе своих лет. Я задавал некоторые вопросы разным людям, кто хорошо выглядит для своего возраста (от Джареда Лето до неизвестного фитнес-тренера, которому не дашь больше 25 при его 50). Вот что делают (и не делают) все эти молодо выглядящие личности:

Избегают алкоголя. Некоторые редкие исключения возможны, но в целом спиртное (как и другие вещества, вызывающие зависимость) делают людей менее здоровыми и более старыми на вид. МНОГО спят. Сон — это то время, когда ваше тело восстанавливается. Его невозможно одолжить — недостаток сна в рабочие дни невозможно компенсировать в выходные. НЕ переедают. Люди с излишним весом выглядят старше и он связан с десятками разных заболеваний. Обычно я ем дважды в день с 6-часовым перерывом или один раз в день. Без перекусов. Трехразовое питание — это просто дурная привычка. Занимаются спортом. Умеренные, но регулярные физические упражнения делают людей здоровее и продлевают жизнь. Лично я не люблю налегать на кардио (предпочитаю прогулки/велосипед/плавание на улице) и выбираю умеренные силовые нагрузки. Избегают стресса. Есть ментальные привычки, которые помогают верить, что все, что ни происходит, то идет к лучшему. Методы стоицизма, такие как негативная визуализация и вообще безразличие к происходящему, также работают. Жизнь рядом с природой облегчает все вышеперечисленное. НЕ едят мясо. Морепродукты и выловленная рыба приемлемы, но большинство молодо выглядящих людей избегают выращенного на ферме мяса. Я подозреваю, что тут дело в нездоровой природе мяса, напичканного препаратами, чтобы вырастить и забить его в современных условиях (гормоны роста, корма и так далее). Живут ОДНИ. Неожиданно, все моложавые мужчины среднего возраста, с которыми я говорил, большую часть жизни живут одни. Возможно, это результат того, что они не зависят от паттернов сна/питания/поведения другого человека. А может быть, это просто связь между независимостью личности от нездоровых социальных норм и независимостью от своей личной жизни.

Если вы заинтересовались, то можете найти научное объяснение для большинства из этих пунктов (даже последний можно обосновать, поскольку есть много исследований, доказывающих, что сон в одиночку улучшает качество сна). Я следую этим правилам уже больше 10 лет, и самым сложным, учитывая специфику моей работы, для меня было выделять больше времени на сон.

Если вы вдвое моложе меня и ищете ключевой пункт, то вот он: НИКОГДА НЕ ПЕЙ СПИРТНОГО. Как только вы бросите пить, вы прекратите глушить свою интуицию, которая подсказывает, что для вас хорошо и что плохо. Вы сами поймете все, что вам нужно знать и не будете зависеть от чужих советов».

Предыдущие «пункты Дурова»

Похоже, что «русский Цукерберг» следует какой-то системе, каждый раз формулируя свои тезисы в семь пунктов. До этого он уже давал советы в сфере ЗОЖ. Тогда он рассказывал о том, что человек не должен употреблять. Дуров называл вредными для здоровья и мозга обозначенные и сегодня алкоголь и мясо. Туда же пошли медикаменты, никотин и наркотики, кофе, фаст-фуд, а также... телевидение.

Фото: instagram.com/durov

В этом году он объяснял, чем плоха Америка для стартапов. Рассказывая о подводных камнях Кремниевой долины, тоже назвал семь причин. В перечень вошли и «США — полицейское государство», и «ограниченная культурная жизнь», и даже «слабые перспективы рынка».

А вот рассказывая о важных навыках, которые он получил, работая над «ВКонтакте», Дуров в семь пунктов не уложился, тут понадобилось десять. Получилось похоже на тренинг личностного роста.

Евгений Калашников