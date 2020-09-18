Песков заявил об эффективности принятых в России мер поддержки на фоне пандемии

Экономические меры, принятые властями России на фоне пандемии коронавируса, были эффективны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает RT.



«В целом меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными, своевременными, тщательно выверенными и обеспечивающими минимизацию последствий всемирного кризиса в максимально возможном объеме», — так Песков прокомментировал заявления главы Счетной палаты России Алексея Кудрина о том, что можно было бы увеличить объем средств, выделенных на поддержку бизнеса и граждан.

Напомним, Кудрин прокомментировал прогноз Минэкономики о росте российской экономики в 3% начиная с 2022-го.