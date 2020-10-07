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Атомная подлодка «Казань» завершила новый этап испытаний в Белом море

14:06, 07.10.2020
Атомная подлодка «Казань» завершила новый этап испытаний в Белом море
Фото: скриншот видео

Очередные испытания атомной подводной лодки «Казань» завершились в Белом море. Экипаж субмарины вернулся в Северодвинск, сообщает «Российская газета».

Во время двухнедельных испытаний моряки протестировали системы и механизмы в надводном и подводном положениях, а также отработали элементы второй специальной задачи курса боевой подготовки.

До этого подлодка проводила ходовые испытания в море. В частности, экипаж замерил уровень шума во время подводного хода.

Ранее в ОСК сообщали, что «Казань» планируется передать Военно-морскому флоту до конца года.

ПромышленностьОПК Татарстан
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