Сайт нижегородского издания Koza Press обрушился

В пятницу вечером сайт нижегородского издания «Коза Пресс» оказался недоступен. При попытке захода на страницу браузер выдает «Ошибку 520».

Напомним, сегодня перед зданием ГУ МВД по Нижегородской области покончила с собой женщина. Предположительно, это была главный редактор Koza Press Ирина Славина.

Накануне силовики организовали обыски у Славиной по делу «Открытой России» (организация входит в реестр запрещенных с декабря 2017 года).