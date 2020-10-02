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Сайт нижегородского издания Koza Press обрушился

18:11, 02.10.2020
Сайт нижегородского издания Koza Press обрушился

В пятницу вечером сайт нижегородского издания «Коза Пресс» оказался недоступен. При попытке захода на страницу браузер выдает «Ошибку 520».

Напомним, сегодня перед зданием ГУ МВД по Нижегородской области покончила с собой женщина. Предположительно, это была главный редактор Koza Press Ирина Славина.

Накануне силовики организовали обыски у Славиной по делу «Открытой России» (организация входит в реестр запрещенных с декабря 2017 года).

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