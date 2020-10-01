«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

В швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

На этой стадии турнира выступят три российских клуба. Питерский «Зенит» попал в группу F вместе с немецкой «Боруссией» (Дортмунд), итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».

«Локомотиву» на групповом этапе предстоит сыграть в группе А. Компанию москвичам составят действующий чемпион турнира немецкая «Бавария», испанское «Атлетико» и австрийский «Зальцбург».

«Краснодару» в квартете Е выпали испанская «Севилья», английский «Челси» и французский «Ренн».

Полностью группы выглядят следующим образом:

Группа A

«Бавария» (Германия)

«Атлетико» (Испания)

«Зальцбург» (Австрия)

«Локомотив» (Россия)

Группа B

«Реал» (Испания)

«Шахтер» (Украина)

«Интер» (Италия)

«Боруссия М» (Германия)

Группа C

«Порту» (Португалия)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Олимпиакос» (Греция)

«Марсель» (Франция)

Группа D

«Ливерпуль» (Англия)

«Аякс» (Голландия)

«Аталанта» (Италия)

«Мидтьюлланд» (Дания)



Группа E

«Севилья» (Испания)

«Челси» (Англия)

«Краснодар» (Россия)

«Ренн» (Франция)

Группа F

«Зенит» (Россия)

«Боруссия» (Германия)

«Лацио» (Италия)

«Брюгге» (Бельгия)

Группа G

«Ювентус» (Италия)

«Барселона» (Испания)

«Динамо-Киев» (Украина)

«Ференцварош» (Венгрия)

Группа H

«ПСЖ» (Франция)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«РБ Лейпциг» (Германия)

«Истанбул» (Турция)