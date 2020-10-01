«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
В швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов по футболу.
На этой стадии турнира выступят три российских клуба. Питерский «Зенит» попал в группу F вместе с немецкой «Боруссией» (Дортмунд), итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».
«Локомотиву» на групповом этапе предстоит сыграть в группе А. Компанию москвичам составят действующий чемпион турнира немецкая «Бавария», испанское «Атлетико» и австрийский «Зальцбург».
«Краснодару» в квартете Е выпали испанская «Севилья», английский «Челси» и французский «Ренн».
Полностью группы выглядят следующим образом:
Группа A
«Бавария» (Германия)
«Атлетико» (Испания)
«Зальцбург» (Австрия)
«Локомотив» (Россия)
Группа B
«Реал» (Испания)
«Шахтер» (Украина)
«Интер» (Италия)
«Боруссия М» (Германия)
Группа C
«Порту» (Португалия)
«Манчестер Сити» (Англия)
«Олимпиакос» (Греция)
«Марсель» (Франция)
Группа D
«Ливерпуль» (Англия)
«Аякс» (Голландия)
«Аталанта» (Италия)
«Мидтьюлланд» (Дания)
Группа E
«Севилья» (Испания)
«Челси» (Англия)
«Краснодар» (Россия)
«Ренн» (Франция)
Группа F
«Зенит» (Россия)
«Боруссия» (Германия)
«Лацио» (Италия)
«Брюгге» (Бельгия)
Группа G
«Ювентус» (Италия)
«Барселона» (Испания)
«Динамо-Киев» (Украина)
«Ференцварош» (Венгрия)
Группа H
«ПСЖ» (Франция)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«РБ Лейпциг» (Германия)
«Истанбул» (Турция)
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