В Белоруссии на 50-й день протестов вновь начались задержания демонстрантов

В Белоруссии вновь начались массовые шествия, участники которых выступают против власти Александра Лукашенко. Силовики уже проводят задержания в Минске и других городах республики.

Портал tut.by сообщил, что в основном в центр Минска протестующие прибывают малыми группами и и поодиночке. Никаких плакатов или символики они с собой не несут.

Несмотря на это милиция и ОМОН задерживают отдельных людей из потока. Задержания происходят также в Витебске, Гродно и Могилеве.

Сообщается, что в центр Минска стягивают военную технику. Также закрыты уже семь станций метро и ограничен въезд машин в центр города.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова написала в своем телеграм-канале: «Сегодня, 27 сентября, в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро».

