Россия намерена возобновить пуски ракет со спутниками OneWeb

Россия возобновит работу по запуску спутников проекта OneWeb. Об этом заявил генеральный директор «Главкосмоса» (входит в «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов.

По словам Лоскутова, от партнеров из Arianespace было получено уведомление о готовности снова запустить космические аппараты.

«Таким образом, «Главкосмос» ориентируется на то, что следующий запуск 36 космических аппаратов OneWeb будет осуществлен с космодрома Восточный в декабре 2020 года», — сказал Лоскутов ТАСС

Напомним, в январе 2019 года запуск ракеты-носителя «Союз» со спутниками связи OneWeb отложили из-за проблем с ракетой.

