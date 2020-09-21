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Россия намерена возобновить пуски ракет со спутниками OneWeb

22:55, 21.09.2020
Россия намерена возобновить пуски ракет со спутниками OneWeb
Фото: mil.ru

Россия возобновит работу по запуску спутников проекта OneWeb. Об этом заявил генеральный директор «Главкосмоса» (входит в «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов.

По словам Лоскутова, от партнеров из Arianespace было получено уведомление о готовности снова запустить космические аппараты.

«Таким образом, «Главкосмос» ориентируется на то, что следующий запуск 36 космических аппаратов OneWeb будет осуществлен с космодрома Восточный в декабре 2020 года», — сказал Лоскутов ТАСС

Напомним, в январе 2019 года запуск ракеты-носителя «Союз» со спутниками связи OneWeb отложили из-за проблем с ракетой.

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