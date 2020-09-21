Квартальнов: «Куда-то ушла заряженность и энергия «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Непростая игра. Мы довольны, что забили пять голов. Но преимущество в две шайбы надо, конечно, удерживать. Нам не хватило энергии, заряженности. Это куда-то ушло. Готовимся дальше.

Потеря концентрации? Наверное, да. Потому что в третьем периоде мы стали и удаления на себе зарабатывать. Концовку каждого периода надо дорабатывать. Случайностей не бывает, все закономерно», — приводит слова Квартальнова официальный сайт клуба.

При этом рулевой казанцев отметил, что отсутствие энергии и заряженности у игроков «Ак Барса» не связано с недавней победой в «зеленом дерби» над «Салаватом Юлаевым» (4:1).

Накануне, казанский клуб у себя дома обыграл «Сочи» (5:3). По ходу матча «Ак Барс» вел со счетом 2:0 и 3:1, но к третьему периоду команды вышли при ничейном результате на табло.