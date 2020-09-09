В Казани сотрудники ГИБДД выйдут на поиск нетрезвых водителей

С 20 часов 9 сентября до 4 часов 10 сентября Госавтоинспекция Казани проведет рейд «Нетрезвый водитель», направленный на выявление пьяных водителей. Об этом сообщили в ведомстве.

В январе — августе в Казани с участием пьяных водителей произошло 57 ДТП, в результате которых погибли пять человек, еще 76 получили ранения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Если водитель повторно совершает правонарушение, то наступает уголовная ответственность.