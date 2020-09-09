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В Казани сотрудники ГИБДД выйдут на поиск нетрезвых водителей

09:52, 09.09.2020 1
В Казани сотрудники ГИБДД выйдут на поиск нетрезвых водителей
Фото: realnoevremya.ru

С 20 часов 9 сентября до 4 часов 10 сентября Госавтоинспекция Казани проведет рейд «Нетрезвый водитель», направленный на выявление пьяных водителей. Об этом сообщили в ведомстве.

В январе — августе в Казани с участием пьяных водителей произошло 57 ДТП, в результате которых погибли пять человек, еще 76 получили ранения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Если водитель повторно совершает правонарушение, то наступает уголовная ответственность.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:21
    сеть агентуры в алкомаркетах надо расширять,что докладывали про водителей.
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