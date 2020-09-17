В Челнах умер бизнесмен Ильдар Зарипов

В Набережных Челнах на 61-м году жизни умер известный в городе предприниматель, музыкант и композитор Ильдар Зарипов.

«Память о нем навсегда останется в сердцах супруги Ольги Михайловны и сыновей Артура и Эдуарда, а также многочисленных родственников, друзей, соратников и всех, кто знал этого светлого и доброжелательного человека», — цитирует портал chelny-biz.ru некролог, составленный близкими бизнесмена.

Напомним, сын Ильдара Зарипова Артур также известный в Татарстане предприниматель, он является совладельцем ресторанного холдинга FeedFoodFamily, в который входят сеть кафе «РОКНРОЛЛЫ», бары TOP HOP, бургерная «ГазМяс», пиццерии «Тяп-Ляп» и «Пипа».