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В Татарстане подтвердили еще один случай смерти от COVID-19

12:23, 11.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердили еще один случай смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане подтвержден еще один случай смерти от COVID-19. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в республике достигло 68 человек.

По данным Минздрава Татарстана, умерла женщина 1932 года рождения, госпитализированная в инфекционное отделение Альметьевской ЦРБ с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Состояние пенсионерки ухудшило обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, что вчера в Татарстане подтвердился один случай смерти от COVID-19.

Происшествия Татарстан
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