В Татарстане подтвердили еще один случай смерти от COVID-19

За последние сутки в Татарстане подтвержден еще один случай смерти от COVID-19. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в республике достигло 68 человек.



По данным Минздрава Татарстана, умерла женщина 1932 года рождения, госпитализированная в инфекционное отделение Альметьевской ЦРБ с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Состояние пенсионерки ухудшило обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, что вчера в Татарстане подтвердился один случай смерти от COVID-19.

