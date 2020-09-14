Сбербанк приглашает школьников на «Урок цифры»

В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» Минкомсвязь, Минпросвещения и организация «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими цифровыми компаниями России 15 сентября в 9.30 проведут открытый урок по теме «Искусственный интеллект». Посмотреть урок можно по ссылке «Урок цифры» (6+).

Каждый школьник также сможет задать любые вопросы в сфере искусственного интеллекта. В прямом эфире на вопросы ответят гости из правительства РФ и руководители ведущих организаций: Сбербанка, «Яндекса», Mail.ru Group, 1C, «Лаборатории Касперского».

Цель нового урока, разработанного благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка, — рассказать детям об основах и принципах работы искусственного интеллекта (ИИ), а также о карьерных возможностях в этой области. Учащиеся с 1-го по 11-й класс могут пройти урок дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Для них предусмотрены рекомендации и памятки.

Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если есть желание создавать технологии будущего самому. На игровом тренажере можно пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнерами проекта в 2020/21 учебном году выступают благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании «Яндекс», «1С», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского». Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика». В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За два года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 25 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100 стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»