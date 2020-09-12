Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира шведским парламентарием

Фото: White House

Член шведского парламента Магнус Якобссон выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, а еще правительства Сербии и Косово за совместную работу над экономическим развитием и достижением мира, сообщает «Интерфакс».

На прошлой неделе о налаживании экономических отношений договорились Белград и Приштина при посредничестве Вашингтона.

Кандидатуру Трампа на этой неделе выдвигал и член норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гедде. В письме Нобелевскому комитету он заявил, что нужно отметить вклад Трампа в решение затянувшихся конфликтов, особенно в установлении связей между Израилем и ОАЭ.

Напомним, выдвинуть на Нобелевскую премию мира предлагали семью Тихановских.

