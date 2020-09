Семью Тихановских предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира. С такой инициативой в Twitter выступил лидер консервативной Европейской народной партии Дональд Туск.

По словам политика, это будет сильным сигналом и данью уважения всем белорусам, участвовавшим в мирном движении.



“I believe it will be a strong signal if the EU nominates Svetlana Tikhanovskaya and her husband Sergei, who is still in prison, for the Nobel Peace Prize, to pay tribute to all Belarusians engaged in this most peaceful movement in years”.