В Татарстане зарегистрирован 67-й случай смерти от COVID-19

За последние сутки в Татарстане зафиксирован один случай смерти от коронавируса. Таким образом, количество жертв COVID-19 в республике достигло 67 человек.

По данным Минздрава Татарстана, от тяжелой формы коронавируса умер мужчина 1957 года рождения с осложнением хронических заболеваний. Летальный исход зафиксирован во временном инфекционном госпитале на базе казанской больницы №12.

Напомним, что вчера в Татарстане подтвердились две смерти от COVID-19.

