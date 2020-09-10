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В Татарстане зарегистрирован 67-й случай смерти от COVID-19

11:16, 10.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрирован 67-й случай смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане зафиксирован один случай смерти от коронавируса. Таким образом, количество жертв COVID-19 в республике достигло 67 человек.

По данным Минздрава Татарстана, от тяжелой формы коронавируса умер мужчина 1957 года рождения с осложнением хронических заболеваний. Летальный исход зафиксирован во временном инфекционном госпитале на базе казанской больницы №12.

Напомним, что вчера в Татарстане подтвердились две смерти от COVID-19.

Происшествия Татарстан
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