В Альметьевске мусорные баки установили вплотную к детскому саду

В Альметьевске прокуратура проверила исполнение законодательства после жалоб горожан в соцсетях на мусорные баки, которые установили вплотную к детскому саду.

В ходе проверки выяснилось, что в непосредственной близости от детского сада №27 действительно находится контейнерная площадка, которая в реестре мест накопления твердых коммунальных отходов не значится.



По закону, органы местного самоуправления должны определять схему размещения мест накопления твердых коммунальных отходов и вести их реестр. В этот список вносятся данные о расположении мест для сбора мусора, их технических характеристиках и собственниках площадок.

Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. До медорганизации — не менее 25 м.



В результате прокуратура внесла в адрес руководителей исполкома Альметьевского района и управляющей компании ООО «УК «Первый поселок» представления об устранении выявленных нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.