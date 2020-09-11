Новости общества

04:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Исследование: иммунитет к коронавирусу падает через месяц

03:34, 11.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Исследование: иммунитет к коронавирусу падает через месяц
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Китайские ученые опасаются, что вакцины не помогут в борьбе с коронавирусом. Новое исследование специалистов Медицинской школы Нанкинского университета вновь показало, что иммунитет к COVID-19 быстро исчезает.

По новым данным, количество антител к SARS-CoV-2 резко падает через 4 недели после выздоровления, пишет Daily Mail.

Приблизительно 81% выписавшихся пациентов имел антитела к вирусу, но лишь небольшая доля от этих переболевших имела достаточно сильный иммунитет, чтобы противостоять COVID-19.

Ранее в российском НИИ гриппа имени Смородинцева рассказали, когда россияне приобретут так называемый коллективный иммунитет к коронавирусу. Эксперты прогнозируют, что это произойдет только через год.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем