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Казанская группа qaynar едет на Ural Music Night

09:30, 11.09.2020
Казанская группа qaynar едет на Ural Music Night
Фото: Булат Рахимов, предоставлено организаторами Tat Cult Fest

Казанская группа qaynar едет в Екатеринбург на Ural Music Night.

Фестиваль Ural Music Night, главное событие региона, по предварительным планам, посетят 220 000 человек.

qaynar — единственная татароязычная группа на этом фестивале. Группа основана в декабре 2019 года. В его состав входят Радиф Кашапов, Сергей Костюжов, Байару Такшина, Александр Аблаев. Группа выступит в Екатеринбурге дважды — на открытой сцене на Плотинке, возле музея дизайна, и в ДК железнодорожников.

Общество Татарстан
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