Казанская группа qaynar едет на Ural Music Night
Казанская группа qaynar едет в Екатеринбург на Ural Music Night.
Фестиваль Ural Music Night, главное событие региона, по предварительным планам, посетят 220 000 человек.
qaynar — единственная татароязычная группа на этом фестивале. Группа основана в декабре 2019 года. В его состав входят Радиф Кашапов, Сергей Костюжов, Байару Такшина, Александр Аблаев. Группа выступит в Екатеринбурге дважды — на открытой сцене на Плотинке, возле музея дизайна, и в ДК железнодорожников.Общество Татарстан
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