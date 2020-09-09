В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса

В Татарстане подтвердились еще две смерти от COVID-19. Таким образом, за весь период в республике от коронавируса умерли 66 человек.

66-летнюю жительницу Казани госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №12 с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Ее состояние осложнялось из-за обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Вирус идентифицирован. Причину смерти установили в результате аутопсии.



86-летнего мужчину госпитализировали в РКИБ с внебольничной двусторонней пневмонией. Из-за обострения хронических заболеваний его состояние ухудшалось. Наличие коронавирусной инфекции подтверждено в результате лабораторного исследования, сообщает оперштаб республики.

Вчера стало известно о двух подтвержденных случаях смерти от COVID-19.