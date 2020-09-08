Пять представителей Татарстана победили в конкурсе управленцев «Лидеры России»

Пять представителей Татарстана победили в суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом сообщает сайт Государственной гражданской и муниципальной службы.

В число победителей вошли руководитель отдела ГК ICL Тимур Кайданный, партнер ООО «АНП Зенит» Закир Абдрашитов, управляющий директор по работе с корпоративными клиентами Банка ВТБ Ирек Садыков, прокурор отдела надзора (за исполнением законодательства о коррупции) военной прокуратуры Центрального военного округа Карен Додонов, заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Оренбургской области» Никита Хилимончик.

Финал конкурса проходил с 6 по 7 сентября на площадке мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье. Победители получили грант в 1 миллион рублей, который они смогут использовать для обучения в ведущих учебных заведениях страны.

Всего в суперфинале приняло участие около 300 конкурсантов со всей страны, победителями стали 106 человек.

