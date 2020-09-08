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«Салават Юлаев» возглавил первый Индекс силы КХЛ в новом сезоне

12:13, 08.09.2020
«Салават Юлаев» возглавил первый Индекс силы КХЛ в новом сезоне
Фото: vk.com/hcsalavat

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала первый Индекс силы сезона-2020/21.

Первое место в рейтинге занимает «Салават Юлаев». Уфимский клуб стартовал в новом сезоне с трех выездных побед подряд и пока не терял очков под руководством Томи Ламсы.

В тройку лучших команд также попали омский «Авангард» и ярославский «Локомотив». Нижнекамский «Нефтехимик» занял девятую строчку, а вот казанский «Ак Барс» даже не вошел в первую десятку, расположившись на 11-м месте.

Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся на ходу, обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.

Напомним, ранее «Ак Барс» обыграл питерский СКА. Подробнее о первой домашней победе казанской команды можно почитать в материале «Реального времени».

СпортХоккей Башкортостан
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