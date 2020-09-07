Apple сообщит о дате презентации iPhone 12 уже на этой неделе

Компания Apple сообщит о дате презентации iPhone 12 и Apple Watch шестого поколения уже на этой неделе. Об этом в Twitter рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман, со ссылкой на источники корпорации.



Обычно Apple устраивает показ главного продукта в начале сентября, но в этом году новый iPhone может задержаться на несколько недель. Об этом в компании предупреждали еще летом. Судя по словам Гурмана, компания проведет презентацию в онлайн-режиме.

Ранее «Реальное время» сообщало о снижении в России цен на самый дорогой смартфон компании Apple — iPhone 11 Pro.