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Apple сообщит о дате презентации iPhone 12 уже на этой неделе

12:10, 07.09.2020
Apple сообщит о дате презентации iPhone 12 уже на этой неделе
Фото: pxhere.com

Компания Apple сообщит о дате презентации iPhone 12 и Apple Watch шестого поколения уже на этой неделе. Об этом в Twitter рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман, со ссылкой на источники корпорации.

Обычно Apple устраивает показ главного продукта в начале сентября, но в этом году новый iPhone может задержаться на несколько недель. Об этом в компании предупреждали еще летом. Судя по словам Гурмана, компания проведет презентацию в онлайн-режиме.

Ранее «Реальное время» сообщало о снижении в России цен на самый дорогой смартфон компании Apple — iPhone 11 Pro.

ТехнологииОбщество
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