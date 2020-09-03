УНИКС в контрольном матче обыграл «Парму»

УНИКС дома встречался с пермской «Пармой» в рамках контрольного матча в ходе предсезонной подготовки.

Встреча завершилась победой казанцев со счетом 96:94. Хозяева паркета увереннее смотрелись в первой половине матча, но несмотря на поражение в последней четверти, итоговый результат остался за УНИКСом.

Других подробностей пресс-службы клубов не раскрывают по согласованию сторон.

5 сентября эти же коллективы проведут ответный контрольный матч.

УНИКС (Казань) — «Парма» (Пермский край) - 96:94 (31:18, 22:20, 28:34, 15:22).