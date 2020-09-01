Августовское обновление Windows сломало ноутбуки Lenovo

Пользователи ноутбуков Lenovo пожаловались на августовское обновление Windows, из-за которого на их устройствах появился «синий экран смерти».

На жалобы пользователей обратили внимание специалисты Lenovo, которые подтвердили наличие проблем, которые связаны с новой функцией Enhanced Windows Biometric Security.

Для того, чтобы устранить неполадки, эксперты советуют попробовать зайти в BIOS и отключить функцию в разделе «Виртуализация» из подменю «Безопасность».

Специалисты подчеркивают, что проблема «синего экрана смерти» после обновления возникает не только на компьютерах Lenovo. В случае возникновения такой проблемы нужно переустановить операционную систему или удалить последнее обновление вручную, однако эти действия не гарантируют работоспособность ОС, пишет Windows Latest.

В июле пользователи операционной системы Windows 10 пожаловались на проблемы с подключением к интернету после обновления.

