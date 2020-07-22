После обновления Windows 10 пользователи остались без доступа к Сети

После обновления операционной системы Windows 10 пользователи столкнулись с проблемами при подключении к интернету — доступ к Сети отсутствовал.

Специальная служба на компьютере сообщала пользователям о том, что у них нет подключения к интернету. При этом, с их слов, неполадки возникли после обновления Windows 10.

Специалисты отмечают, что проблема кроется не в самом подключении к Сети, а именно в статусе подключения. То есть компьютер был подключен к интернету, но служба сообщала, что нет. Проблема затронула не всех пользователей, сообщает BetaNews.

В компании же сообщили, что о проблеме знают, но пока что не решили ее.

Американская корпорация Microsoft выпустила обновление операционной системы Windows 10 в конце мая.

